Letta incontra Draghi | “Aiutare i giovani sulla casa e sulla prima occupazione”

ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario del Pd Enrico Letta. Al centro del colloquio i temi legati all'agenda di Governo dopo la definizione del Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani. "Ho portato al Presidente Draghi, dopo la positiva approvazione del Pnrr, le nostre idee su un Decreto per la creazione di nuovo lavoro e la nascita di nuove attività commerciali e imprenditoriali. E le nostre proposte per Aiutare i giovani sulla casa e sulla prima occupazione", ha dichiarato Letta.

