L'Esercito Italiano compie 160 anni, Carfagna: "Siete il nostro orgoglio" (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA – "Auguri all'Esercito Italiano per i 160 anni dalla sua fondazione. Le donne e gli uomini che lavorano ogni giorno con coraggio per il nostro Paese, anche in questa emergenza sanitaria, sono il nostro orgoglio, presidio della democrazia e della Repubblica. Grazie". Così su Facebook Mara Carfagna (foto), Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, in occasione del 160esimo compleanno dell'Esercito Italiano, che ricorre oggi.

