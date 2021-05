L’Empoli agguanta la Serie A | nelle casse dell’Avellino arriva un bel gruzzolo

Leggi su anteprima24

Avellino –approda inA. La formazione toscana guidata da Alessio Dionisi liquida la pratica Cosenza con il punteggio di 4-0. La promozione diretta in massimadella truppa azzurrare200mila euro. E' questa una delle clausole con cui la società timonata dalla famiglia D'Agostino, la scorsa estate, cedette Fabiano Parisi al. E non solo. Ad oggi resta attiva la clausola del 10% per la futura rivendita. Il folletto è finito nel mirino di Genoa, Lazio e Sampdoria. In stagione, Parisi, ha collezionato 21 presenze (19 in campionato 2 in Coppa Italia) con una rete all'attivota nel match d'andata contro la Salernitana.