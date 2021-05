Lega, la lotta al Ddl Zan e la presentazione di una nuova legge (Di martedì 4 maggio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato l’imminente presentazione di una proposta di legge che rappresenterà un’alternativa al Ddl Zan. Lega, stilata proposta di legge alternativa al Ddl Zan su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) Il leader della, Matteo Salvini, ha annunciato l’imminentedi una proposta diche rappresenterà un’alternativa al Ddl Zan., stilata proposta dialternativa al Ddl Zan su Notizie.it.

ettore_licheri : Ringrazio #Fedez che dal palco tiene viva una lotta per le libertà. Bene chi, sui diritti civili, ritiene giusto do… - PietroGrasso : Con soli 29 voti a favore si è chiusa la pantomima della sfiducia a @robersperanza, il cui unico scopo era rimarcar… - Libero00126342 : @catlatorre @Gabrele9 La maggior parte, se non tutti, dei leghisti è così. È questa roba qui. La lega, secondo i so… - HyboriaLeague : --> #HyboriaLeague #Fantacalcio Giornata 32 Ecco la classifica del Campionato di Lega: La lotta per lo Scudo d'O… - peppiniellopz : RT @Rosy87234986: @Maly20122 @MattSDPell @Fedez @ilgiornale Questa Rai è della stessa parte di Fedez! È lotta intestina! Ma Fedez viola la… -