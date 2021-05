League of Legends | Arcane | quando arriva la serie animata Netflix

(Di martedì 4 maggio 2021) A fine 2019 era stata annunciata laprodotta daofma la pandemia avevano rallentato i lavori. Oggiun nuovo breve trailer che annuncia che lasarà disponibile sudall’autunno del 2021. Famosissimo battle arena online della Riot Games (creatori anche di Valorant), conta milioni di giocatori in tutto il mondo, ed è uno degli esports più seguiti. Basti pensare che tra gli sponsor del campionato europeoofEuropean Championship (LEC) ci sono state Acer, Coca Cola e American Express. Nella presentazione dei nuovi campioni spessoofha presentato cinematic con loro come ...

Netflix ha diffuso un teaser trailer alquanto breve, appena 19 secondi, relativo all'adattamento di "of", che sarà visibile anche su Sky Q e NOW . Una serie animata che vede la collaborazione della celebre piattaforma con Riot Games. Un progetto che esalta e preoccupa i fan allo stesso ...Netflix e Riot Games hanno annunciato oggi che il leggendario videogioco campione di incassiofarriverà molto presto sulla piattaforma streaming, più precisamente dal prossimo autunno di quest'anno. Nello specifico, si tratterà di una serie animata ambientata negli stessi ...Riot Games annuncia una nuova serie animata basata su League of Legends. L'universo del titolo di Riot si espande con "Arkane".In produzione la serie tv sul noto gioco multiplayer online «League of Legends». Ecco il teaser trailer di «Arcane».