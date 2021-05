“Le Iene”, anticipazioni puntata 4 maggio: lo scherzo a Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga (Di martedì 4 maggio 2021) Nuovo appuntamento con “Le Iene” stasera 4 maggio a partire dalle 21:30 su Italia 1. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Lo scherzo della serata ha come protagonista una delle coppie più seguite dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: l’attrice Rosalinda Cannavò (alias Adua del Vesco) e Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga, allenatore di calcio ed ex storico portiere dell’Inter. Usciti dalla casa più spiata d’Italia, i due giovani fidanzati hanno cominciato a convivere, dichiarando a mezzo social che il loro è un amore vero e sincero. Nicolò De Devitiis proverà a metterlo a dura prova con la complicità di una conduttrice che farà credere a Rosalinda di essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Nuovo appuntamento con “Le” stasera 4a partire dalle 21:30 su Italia 1. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Lodella serata ha come protagonista una delle coppie più seguite dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: l’attrice(alias Adua del Vesco) e, figlio di Walter, allenatore di calcio ed ex storico portiere dell’Inter. Usciti dalla casa più spiata d’Italia, i due giovani fidanzati hanno cominciato a convivere, dichiarando a mezzo social che il loro è un amore vero e sincero. Nicolò De Devitiis proverà a metterlo a dura prova con la complicità di una conduttrice che farà credere adi essere ...

