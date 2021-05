Lavoro: oggi i funerali di Antonio Prisco, leader dei rider (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono svolti oggi nella chiesa del buon Cammino, a pochi passi da Piazza Nazionale a Napoli, i funerali di Antonio Prisco, il rider sindacalista, scomparso prematuramente pochi giorni fa all’età di 38 anni. Tanti i rider presenti alle esequie. Molti hanno poggiato le loro biciclette, portando i cubi in spalla e indossando la maglietta con la scritta “Antonio uno di noi”. “Un passo indietro neanche per la rincorsa” era il motto di Prisco che ha dato un contributo determinante per fare in modo che i rider non venissero considerati lavoratori autonomi ma lavoratori subordinati. Presente ai funerali, tra gli altri, Andrea Borghesi, segretario generale del Nidil Cgil: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono svoltinella chiesa del buon Cammino, a pochi passi da Piazza Nazionale a Napoli, idi, ilsindacalista, scomparso prematuramente pochi giorni fa all’età di 38 anni. Tanti ipresenti alle esequie. Molti hanno pato le loro biciclette, portando i cubi in spalla e indossando la maglietta con la scritta “uno di noi”. “Un passo indietro neanche per la rincorsa” era il motto diche ha dato un contributo determinante per fare in modo che inon venissero considerati lavoratori autonomi ma lavoratori subordinati. Presente ai, tra gli altri, Andrea Borghesi, segretario generale del Nidil Cgil: ...

