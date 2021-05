L’Accademia Carrara riparte: a luglio Rembrandt, ma fin da subito occhi a Bergamo capitale della Cultura (Di martedì 4 maggio 2021) Un anno e mezzo di sofferenza, speranze spesso disattese e di lavoro che nonostante tutto non si è mai arrestato: perché la vita di un museo continua anche quando le porte si chiudono, per fare in modo che alla riapertura tutto sia perfetto. Lo sa benissimo Gianpietro Bonaldi, responsabile operativo delL’Accademia Carrara, che da pochi giorni ha potuto riaccogliere fisicamente i visitatori (per ora solo nel weekend) e in mente ha un’infinità di progetti per tornare a muovere il motore dell’arte: da quelli a breve termine fino al grandissimo appuntamento del 2023, quando Bergamo sarà capitale della Cultura insieme a Brescia Bonaldi, come avete vissuto l’ultimo anno? L’abbiamo vissuto con le difficoltà di ogni azienda italiana, perché il museo, di fatto, è un’azienda. E definirlo in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) Un anno e mezzo di sofferenza, speranze spesso disattese e di lavoro che nonostante tutto non si è mai arrestato: perché la vita di un museo continua anche quando le porte si chiudono, per fare in modo che alla riapertura tutto sia perfetto. Lo sa benissimo Gianpietro Bonaldi, responsabile operativo del, che da pochi giorni ha potuto riaccogliere fisicamente i visitatori (per ora solo nel weekend) e in mente ha un’infinità di progetti per tornare a muovere il motore dell’arte: da quelli a breve termine fino al grandissimo appuntamento del 2023, quandosaràinsieme a Brescia Bonaldi, come avete vissuto l’ultimo anno? L’abbiamo vissuto con le difficoltà di ogni azienda italiana, perché il museo, di fatto, è un’azienda. E definirlo in ...

