“La vita in diretta” Luca Barbareschi: «Non è la prima migno**a…», Matano furioso. Gelo in studio (Di martedì 4 maggio 2021) Alberto Matano furioso a «La vita in diretta». Si parlava della Corona inglese, di Royal Family e dell’unione di Harry e Megan, la chiacchierata coppia volata Oltreoceano per svincolarsi dal rigido protocollo di corte. Tra gli ospiti in studio Silvana Giacobini, Anna Pettinelli e Luca Barbareschi, che si è lasciato andare un commento che su twitter è stato bollato subito come «sessista». leggi anche l’articolo —> Alberto Matano: età, peso, altezza, carriera e vita privata del noto giornalista “La vita in diretta” Luca Barbareschi: «Non è la prima migno**a…», Matano furioso Si parlava in ... Leggi su urbanpost (Di martedì 4 maggio 2021) Albertoa «Lain». Si parlava della Corona inglese, di Royal Family e dell’unione di Harry e Megan, la chiacchierata coppia volata Oltreoceano per svincolarsi dal rigido protocollo di corte. Tra gli ospiti inSilvana Giacobini, Anna Pettinelli e, che si è lasciato andare un commento che su twitter è stato bollato subito come «sessista». leggi anche l’articolo —> Alberto: età, peso, altezza, carriera eprivata del noto giornalista “Lain: «Non è la»,Si parlava in ...

