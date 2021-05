La Ue criticava la cucina italiana ma autorizza la tarma come alimento. Altri 11 insetti in arrivo (Di martedì 4 maggio 2021) In ritardo su tutto, vaccini, controlli, cure, fondi per il sostegno alle imprese, ma efficientissima sul fronte dell’alimentazione “non tradizionale”, quella degli insetti. Di oggi una decisione per certi aspetti storica. L’Ue autorizza per la prima volta un insetto come alimento. Il comitato sulle piante, animali, cibo e mangimi, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, ha dato ieri, comunica oggi l’esecutivo Ue, parere favorevole all’atto giuridico che autorizza l’immissione sul mercato delle larve seccate del Tenebrione mugnaio (nella foto in alto il Tenebrio molitor), un Coleottero meglio noto come tarma della farina, come cibo per gli esseri umani. I vermi dovranno essere usati interi, seccati, come ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) In ritardo su tutto, vaccini, controlli, cure, fondi per il sostegno alle imprese, ma efficientissima sul fronte dell’alimentazione “non tradizionale”, quella degli. Di oggi una decisione per certi aspetti storica. L’Ueper la prima volta un insetto. Il comitato sulle piante, animali, cibo e mangimi, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, ha dato ieri, comunica oggi l’esecutivo Ue, parere favorevole all’atto giuridico chel’immissione sul mercato delle larve seccate del Tenebrione mugnaio (nella foto in alto il Tenebrio molitor), un Coleottero meglio notodella farina,cibo per gli esseri umani. I vermi dovranno essere usati interi, seccati,...

