La tuta di Iron Man è realtà | se avete 2 300 euro…

(Di martedì 4 maggio 2021) Sesempre sognato di indossare ladiMan, il famoso esoscheletro che permette al buon Tony Stark di fare qualsiasi cosa immagini, sappiate che c’è un’azienda che la produce.diMan nella: come funzionaAttenzione, non potrete indossarla e andare in giro sparando razzi e volando a velocità supersonica a chilometri dalla terra, ma sicuramente potrete sentirvi un po’Man grazie ad un volo comandato ad una certa altezza dal suolo. A realizzarla è la Gravity Industries, che come già si può intuire dal nome, sfida le leggi di gravità. Si tratta di un’azienda aerospaziale del Regno Unito che ha realizzato questo esoscheletro per permettere il volo umano, e che ha messo a disposizione lo stesso equipaggiamento alla fanteria della marina ...

Ultime Notizie dalla rete : tuta Iron

Corriere TV

La Royal Marines LLC ha organizzato un'esercitazione speciale per testare la capacità dellaGravity Jet. Una volta indossata la divisa, dotata di cinque turbine a gas, permette di librarsi in aria e volare in verticale fino a quasi 5 metri di altezza, con una velocità massima di 50 km/h.Un'idea rafforzata dal fatto che l'armatura usata in Infinity War e in Endgame fosse ispirata alla Bleeding Edge vista nel fumetto diMan. Unache, come visto nei comics, ha concesso dei ...La Royal Marines LLC ha organizzato un'esercitazione speciale per testare la capacità della tuta Gravity Jet. Una volta indossata la divisa, dotata di cinque turbine a gas, permette di librarsi in ari ...I piloti sono partiti da gommoni messi all’inseguimento dell’obbiettivo, e grazie ai movimenti consentiti dalla tuta sono saliti a bordo ...