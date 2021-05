La trama del Pd per fregare Draghi (Di martedì 4 maggio 2021) Non sarà passato inosservato, ieri, un pezzo di Claudio Tito su Repubblica: “La Speranza di Bruxelles: ‘Draghi premier fino al 2023?”. In sostanza, la commissione Ue si augurerebbe che Mario Draghi rimanga a Palazzo Chigi in modo da monitorare i progetti finanziati dal Recovery fund. L’ovvia conseguenza di quella che, addirittura, viene definita una “richiesta informale” dell’Ue, sarebbe di escludere Super Mario dalla corsa al Colle. Al che, uno si domanda: siamo sicuri che questa sia “la speranza di Bruxelles”? Non sarà mica la speranza del Pd e di Enrico Letta, che al Quirinale vorrebbe Romando Prodi e, comunque, un uomo più organico al partito e alla sua area culturale? In fondo, negli ultimi decenni la sinistra è sempre riuscita a piazzare una propria casella sulla poltrona più importante della Repubblica. E in un’era in cui alla debolezza dei ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 maggio 2021) Non sarà passato inosservato, ieri, un pezzo di Claudio Tito su Repubblica: “La Speranza di Bruxelles: ‘premier fino al 2023?”. In sostanza, la commissione Ue si augurerebbe che Mariorimanga a Palazzo Chigi in modo da monitorare i progetti finanziati dal Recovery fund. L’ovvia conseguenza di quella che, addirittura, viene definita una “richiesta informale” dell’Ue, sarebbe di escludere Super Mario dalla corsa al Colle. Al che, uno si domanda: siamo sicuri che questa sia “la speranza di Bruxelles”? Non sarà mica la speranza del Pd e di Enrico Letta, che al Quirinale vorrebbe Romando Prodi e, comunque, un uomo più organico al partito e alla sua area culturale? In fondo, negli ultimi decenni la sinistra è sempre riuscita a piazzare una propria casella sulla poltrona più importante della Repubblica. E in un’era in cui alla debolezza dei ...

lalibreriadanna : Buongiorno lettori e lettrici ?? ??Oggi in collaborazione con il Blog @tregattetrailibri sul blog trovate la segnal… - fainformazione : Incidente sul lavoro a Montemurlo, muore straziata da un orditoio una giovane donna di 22 anni L'orditoio è un rul… - fainfoeconomia : Incidente sul lavoro a Montemurlo, muore straziata da un orditoio una giovane donna di 22 anni L'orditoio è un rul… - panapp : @il_letterino No, mi riferivo alla trama del certificato azionario ritrovato all’ultimo dopo essere stato sventolat… - SteveBestOne : Muore operaia di 23 anni in un’azienda tessile. Luana D'Orazio è rimasta impigliata nel rullo dell'orditoio, l’ingr… -

Ultime Notizie dalla rete : trama del Il Paradiso, trama di lunedì 10/5: Ludovica e Marcello, notte d'amore prima della fuga L'ultima notte di Marcello e Ludovica Il giovane Barbieri è disperato, sa che se non fuggirà da Milano per lui si apriranno le porte del carcere. Il piano organizzato con Salvatore e Armando sembra ...

I 10 film anime più attesi del 2021 - 2022 Black Clover The Movie Non ci sono molti dettagli disponibili sulla trama del film di Black Clover ma probabilmente continuerà ad adattare l'arco narrativo della guerra tra il Regno di Spade e la ...

Il vegetale: trama e cast del film con Fabio Rovazzi Cinefilos.it Anticipazioni The Good Doctor, la stagione 5 si farà? Il responso della ABC The Good Doctor 5 si farà? La ABC svela il futuro del Medical Drama con Freddie Highmore La notizia che i fan di tutto il mondo stavano aspettando è ...

Montalbano, questa sera L’altro capo del filo: streaming, la trama, il cast ed il finale L’altro capo del filo è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta l’11 febbraio 2019 ed in replica il 4 maggio 2021. Il f ...

L'ultima notte di Marcello e Ludovica Il giovane Barbieri è disperato, sa che se non fuggirà da Milano per lui si apriranno le portecarcere. Il piano organizzato con Salvatore e Armando sembra ...Black Clover The Movie Non ci sono molti dettagli disponibili sullafilm di Black Clover ma probabilmente continuerà ad adattare l'arco narrativo della guerra tra il Regno di Spade e la ...The Good Doctor 5 si farà? La ABC svela il futuro del Medical Drama con Freddie Highmore La notizia che i fan di tutto il mondo stavano aspettando è ...L’altro capo del filo è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta l’11 febbraio 2019 ed in replica il 4 maggio 2021. Il f ...