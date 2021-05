La «superiorità» della sinistra, una malattia da cui non guarirà mai (Di martedì 4 maggio 2021) "Voi di destra vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da trecento anni". Questa la lapidaria sentenza pronunciata ieri da un concitato Andrea Scanzi, durante la trasmissione Otto e Mezzo. Per carità: si vede subito che si tratta di una frase densa, sudatamente studiata, frutto di un intenso lavoro intellettuale. E del resto l'arguto giornalista l'ha pronunciata –come spesso gli accade– con quell'aria grave, rintracciabile in personaggi solenni della caratura di Hegel o del Divino Otelma. Certo: magari non si tratta di una tesi originalissima, visto che da decenni ci ripetono ormai che la cultura è solo di sinistra, gli intellettuali sono solo di sinistra, la superiorità morale è di sinistra, e così via. Però, si sa, la verità ogni tanto ha bisogno di essere ribadita. E ... Leggi su panorama (Di martedì 4 maggio 2021) "Voi di destra vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da trecento anni". Questa la lapidaria sentenza pronunciata ieri da un concitato Andrea Scanzi, durante la trasmissione Otto e Mezzo. Per carità: si vede subito che si tratta di una frase densa, sudatamente studiata, frutto di un intenso lavoro intellettuale. E del resto l'arguto giornalista l'ha pronunciata –come spesso gli accade– con quell'aria grave, rintracciabile in personaggi solennicaratura di Hegel o del Divino Otelma. Certo: magari non si tratta di una tesi originalissima, visto che da decenni ci ripetono ormai che la cultura è solo di, gli intellettuali sono solo di, lamorale è di, e così via. Però, si sa, la verità ogni tanto ha bisogno di essere ribadita. E ...

