La strage di Superga, 72 anni fa la scomparsa del Grande Torino. Susanna Egri ricorda il padre Ernst Erbstein a 'Le Ragazze' (Di martedì 4 maggio 2021) Il 4 maggio 1949, 72 anni fa, l'aereo che sta riportando a casa da Lisbona l'intera squadra del Grande Torino (dove aveva disputato una partita amichevole contro il Benfica) con al seguito dirigenti, ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) Il 4 maggio 1949, 72fa, l'aereo che sta riportando a casa da Lisbona l'intera squadra del(dove aveva disputato una partita amichevole contro il Benfica) con al seguito dirigenti, ...

SkyTG24 : Oggi si celebra la prima giornata in memoria della strage di #Superga, incidente aereo del 1949 in cui morirono 31… - RuggieroDistaso : @pisto_gol Cinque anni fa scrissi questo articolo sulla strage di Superga e sui risvolti giudiziari, spero che ti p… - kriptony84 : RT @TolliVincenzo: Il #4Maggio per chi ama il calcio e i valori puri di questo sport, è un giorno triste, in cui si ricorda la strage di #S… - tamaraclama : RT @SkyTG24: Oggi si celebra la prima giornata in memoria della strage di #Superga, incidente aereo del 1949 in cui morirono 31 persone tra… - topitalianews24 : 72 anni dalla strage di #Superga -