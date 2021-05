La storia di Anna: “Cancro a 15 anni, i 30 erano miraggio: ho festeggiato i 60” (Di martedì 4 maggio 2021) “Avevo 15 anni nel 1972”. Comincia così il racconto di Anna Bassi. Il suo volto, mentre sorride incorniciata da fiori speciali – in grado di dare nuova linfa alla ricerca scientifica – campeggia nell’immagine della campagna con cui la Fondazione Airc promuove la giornata delle sue Azalee, domenica 9 maggio, Festa della mamma: i volontari Airc, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie e di governo, torneranno nelle piazze per distribuirle a fronte di una donazione di 15 euro che andrà a sostenere l’attività degli scienziati contro il Cancro, la malattia che ha colpito Anna quando era una ragazza alle prese con la scuola, gli amici. “Un ciclo mestruale molto abbondante convinse mia madre che era meglio portarmi dal medico, il quale a sua volta disse di andare al pronto soccorso. E da lì iniziò il mio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) “Avevo 15nel 1972”. Comincia così il racconto diBassi. Il suo volto, mentre sorride incorniciata da fiori speciali – in grado di dare nuova linfa alla ricerca scientifica – campeggia nell’immagine della campagna con cui la Fondazione Airc promuove la giornata delle sue Azalee, domenica 9 maggio, Festa della mamma: i volontari Airc, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie e di governo, torneranno nelle piazze per distribuirle a fronte di una donazione di 15 euro che andrà a sostenere l’attività degli scienziati contro il, la malattia che ha colpitoquando era una ragazza alle prese con la scuola, gli amici. “Un ciclo mestruale molto abbondante convinse mia madre che era meglio portarmi dal medico, il quale a sua volta disse di andare al pronto soccorso. E da lì iniziò il mio ...

