La Salernitana sbanca Pordenone | tifosi pazzi di gioia VIDEO

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno –diper i granata. Al 95esimo dila città è diventata un unico grande stadio: l’urlo al gol Tutino ha inondato strade e piazze. Pochi minuti dopo, combattuto tra scaramanzia e realismo, il popolo granata ha manifestato solo sporadicamente, a gruppi, unache – dentro invece – è incontenibile. Fumogeni e cori, ad esempio, in vicolo Pietra del Pesce, nel centro storico. Cori a volontà ma la fatidica lettera, qui, nessuno la pronuncerà. Fino a venerdì. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pordenone - Salernitana 1-2 Pordenone e Salernitana si sfidano nel terz'ultimo turno di B per ... Spal - Frosinone 0-1 Il Frosinone sbanca Ferrara e conquista una vittoria che vale la salvezza ... Nei piani alti della classifica colpaccio anche della Salernitana che sbanca Pordenone al 96, e agguanta a due giornate dal termine del campionato il secondo posto ai danni del Lecce che esce ... Le gare del 36° turno di Serie A regalano la promozione in Serie A all'Empoli dopo il poker casalingo contro il Cosenza. Vince il Pescara di misura contro la Reggiana, successi esterni importanti di S ...