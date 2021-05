La Roma sceglie Mourinho: “Insieme per costruire percorso vincente” (Di martedì 4 maggio 2021) Roma (ITALPRESS) – Josè Mourinho torna in Italia. L’ex allenatore dell’Inter, a partire dalla prossima stagione guiderà la Roma. L’annuncio a sorpresa è arrivato oggi, poco dopo l’ufficialità del divorzio a fine anno con Paulo Fonseca, connazionale dello Special One. Il club giallorosso e il tecnico portoghese hanno raggiunto un accordo fino al 30 giugno del 2024. “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Josè Mourinho nella famiglia della Roma”, hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. “Josè è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di Josè rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021)(ITALPRESS) – Josètorna in Italia. L’ex allenatore dell’Inter, a partire dalla prossima stagione guiderà la. L’annuncio a sorpresa è arrivato oggi, poco dopo l’ufficialità del divorzio a fine anno con Paulo Fonseca, connazionale dello Special One. Il club giallorosso e il tecnico portoghese hanno raggiunto un accordo fino al 30 giugno del 2024. “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Josènella famiglia della”, hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. “Josè è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di Josè rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità, solida ...

Diregiovani : Dopo aver annunciato in mattinata la fine del rapporto con l'attuale tecnico #PauloFonseca, l' #ASRoma ha annunciat… - CorriereCitta : La Roma sceglie Mourinho: “Insieme per costruire percorso vincente” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro La Roma sceglie Mourinho: “Insieme per costruire percorso vincente” - - an3278912 : Mourinho sceglie la Roma per non rischiare di partecipare ad una eventuale superlega. Coerente. #Mourinho #Roma - restyle44 : dall'inizio e scambiarsi spesso la posizione in possesso palla. Se si sceglie il 3 5 2 si devono quindi avere in ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sceglie Vanessa Incontrada, lieto annuncio sui social: le sue parole La donna ha origini spagnole: il padre, infatti, è italiano, originario della Garbatella (Roma) ed ... Il debutto sul grande schermo, invece, avviene nel 2003, quando Pupi Avati la sceglie come ...

Quer pasticciaccio brutto del Conservatorio Santa Cecilia ...triennio del Conservatorio è docente di ruolo di Meccanica all'Istituto tecnico aeronautico di Roma. Di questi tempi studiare violino o pianoforte può sembrare anacronistico, ma chi lo sceglie, lo fa ...

La Roma sceglie Mourinho: "Insieme per costruire percorso vincente" La Provincia di Cremona Ufficiale: José Mourinho nuovo allenatore della Roma Salutato Paulo Fonseca dopo l'ennesima caduta di una stagione ormai fallimentare, la Roma decide di fare il salto di qualità affidandosi nientemeno che al ...

CLAMOROSO A ROMA: “AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22. Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà a ...

La donna ha origini spagnole: il padre, infatti, è italiano, originario della Garbatella () ed ... Il debutto sul grande schermo, invece, avviene nel 2003, quando Pupi Avati lacome ......triennio del Conservatorio è docente di ruolo di Meccanica all'Istituto tecnico aeronautico di. Di questi tempi studiare violino o pianoforte può sembrare anacronistico, ma chi lo, lo fa ...Salutato Paulo Fonseca dopo l'ennesima caduta di una stagione ormai fallimentare, la Roma decide di fare il salto di qualità affidandosi nientemeno che al ...“AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22. Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà a ...