La rivincita di Marcello Lotti contro la FIA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 4 maggio 2021) Alla fine della storia, ha vinto lui. Due volte. Con la recente notizia del nuovo accordo tra WTCR e WSC,ha rifilato ben due schiaffi morali alla FIA. La stessa che lo aveva messo alla porta ai tempi del WTCC, per affidare baracca e burattini a Eurosport Events. E che ora passa al secondo incasso, dopo il primo del 2018. È una vittoria totale per il manager ex navigatore, il quale ha dato una lezione su come si organizzano le gare di turismo. E dimostrato con i fatti che, come dice la saggezza popolare, l’arroganza parte a cavallo e arriva a piedi. WTCR e WSC rinnovano per cinque anni Cosa è successo trae la FIA? Facciamo un passo indietro, agli albori del millennio.rileva l’allora morente Campionato Italiano Superturismo, si mette d’accordo con gli ...