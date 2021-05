La rivelazione di Marotta | «Alla Juve buoni rapporti con tutti | tranne che con Paratici»

(Di martedì 4 maggio 2021) Giuseppeha fatto unasul suo rapporto con FabioSulle pagine di Tuttosport, Beppeha parlato deicone di un possibile ritornontus. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24– «sono rimasto inconcon, però la questione è più umana che professionale. Sono un manager abituato ad accettare le scelte della società per la quale lavoro e così è stato in quel settembre del 2018, anche se onestamente non me l’aspettavo». RITORNO ...

Come annunciato, visti i tempi il mercato die Ausilio non si può permettere follie: ma a ... il poker rifilato al Toro (4 - 2) e i tris inflitti allaSassuolo in trasferta (0 - 3) ...... finendo per smorzare l'impatto dellafinale. Decisamente più riuscita è la ... MarcoThe many Deaths of Laila Starr #1 C'è un passaggio in un rapporto (una volta sarebbe stata una ...Il Sole 24 Ore con un vero e proprio scoop racconta delle importanti novità relative alla SuperLega. Nessun golpe, nessun progetto segretissimo e nato al momento: il Consiglio della Lega di Serie A ha ...Giuseppe Marotta ha fatto una rivelazione sul suo rapporto con Fabio Paratici Sulle pagine di Tuttosport, Beppe Marotta ha parlato dei rapporti con Paratici e di un possibile ritorno alla Juventus. Le ...