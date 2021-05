La Regina Elisabetta lancia una nuova birra, la prima degli Windsor (Di martedì 4 maggio 2021) A circa un anno dalla produzione del gin di Buckingham Palace, la Regina Elisabetta ha deciso di dare avvio a un nuovo progetto. In omaggio al principe Filippo, che se n’era sempre mostrato un grande appassionato, la sovrana ha scelto di lanciare una nuova birra, la prima prodotta dagli Windsor. La bevanda sarà contrassegnata dal … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 maggio 2021) A circa un anno dalla produzione del gin di Buckingham Palace, laha deciso di dare avvio a un nuovo progetto. In omaggio al principe Filippo, che se n’era sempre mostrato un grande appassionato, la sovrana ha scelto dire una, laprodotta dagli. La bevanda sarà contrassegnata dal … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

SoniaLaVera : RT @Libero_official: La #ReginaElisabetta apre Buckingham Palace ma il presidente #Mattarella non è convinto: festa del #2giugno, giardini… - banahnnah : RT @chasingthestars: La regina Elisabetta, Elodie, Chiara Ferragni, e tante altre icone son tutte ragazze toro come me. Coincidenze? - Ultron65 : RT @Libero_official: La #ReginaElisabetta apre Buckingham Palace ma il presidente #Mattarella non è convinto: festa del #2giugno, giardini… - HSGVCCl : comunque un mio compagno di classe non mi ricambia il follow ce ma chi ti credi di essere, la regina elisabetta? io bho - Libero_official : La #ReginaElisabetta apre Buckingham Palace ma il presidente #Mattarella non è convinto: festa del #2giugno, giardi… -