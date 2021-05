La rabbia della mamma di Luana, morta sul lavoro a 22 anni: “Voglio giustizia”. Spunta un film con Pieraccioni (Di martedì 4 maggio 2021) Un incidente ieri in fabbrica e la vita di Luana D’Orazio, 23enne rimasta intrappolata in un macchinario nell’azienda tessile dove lavorava, si spezza. “Luana era dolce, bella, buona, solare, umile. Era contenta del lavoro che faceva, le piaceva lavorare. Aveva tanta voglia di lavorare per costruirsi un futuro perché era fidanzata da due anni”. Così Emma Marrazzo ha ricordato la figlia Luana D’Orazio, la 22enne pistoiese morta in un infortunio sul lavoro in un’azienda tessile di Montemurlo (Prato) “Ora Voglio giustizia”, ha aggiunto la madre parlando con i cronisti davanti alla sua abitazione. “Il nostro primo pensiero adesso è per il bambino di Luana, 5 anni e mezzo, ragazza madre, che amava tanto la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Un incidente ieri in fabbrica e la vita diD’Orazio, 23enne rimasta intrappolata in un macchinario nell’azienda tessile dove lavorava, si spezza. “era dolce, bella, buona, solare, umile. Era contenta delche faceva, le piaceva lavorare. Aveva tanta voglia di lavorare per costruirsi un futuro perché era fidanzata da due”. Così Emma Marrazzo ha ricordato la figliaD’Orazio, la 22enne pistoiesein un infortunio sulin un’azienda tessile di Montemurlo (Prato) “Ora”, ha aggiunto la madre parlando con i cronisti davanti alla sua abitazione. “Il nostro primo pensiero adesso è per il bambino di, 5e mezzo, ragazza madre, che amava tanto la ...

