La provocazione di Fedez ai politici: “Perché non date il 2×1000 ai lavoratori dello spettacolo?” (Di martedì 4 maggio 2021) Fedez contro i politici: “Perché non date il 2×1000 ai lavoratori dello spettacolo?” “Donate il 2×1000 ai lavoratori dello spettacolo”: è la nuova provocazione di Fedez nei confronti dei politici, alcuni dei quali continuano ad attaccarlo per il discorso che il rapper ha fatto durante il concerto del 1 maggio. In una serie di filmati pubblicati sul suo profilo Instagram, Fedez è tornato all’attacco dei politici dichiarando: “Mi accusate di non aver fatto abbastanza per i lavoratori? Vi do uno scoop incredibile: io non sono un vostro collega, ma un rapper”. Il cantante, poi, lancia una ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021)contro i: “nonilai?” “Donate ilai”: è la nuovadinei confronti dei, alcuni dei quali continuano ad attaccarlo per il discorso che il rapper ha fatto durante il concerto del 1 maggio. In una serie di filmati pubblicati sul suo profilo Instagram,è tornato all’attacco deidichiarando: “Mi accusate di non aver fatto abbastanza per i? Vi do uno scoop incredibile: io non sono un vostro collega, ma un rapper”. Il cantante, poi, lancia una ...

senardik : La provocazione di Fedez: 'Politici, perché non date una parte del 2x1000 ai lavoratori dello spett… - infoitcultura : Fedez, la provocazione ai politici: «Perché non date il vostro 2x1000 ai lavoratori dello spettacolo?» - Nevira12 : @Adnkronos Dopo Fedez non poteva fare a meno di lanciare la sua di provocazione. - GingerCoffee_ : @pescarese73 @angelo33189429 @Filo_Rossi @alebarbano Il giochetto mi pare semplice. *fedez attacca la lega e in seg… - CosmaiLuca : La provocazione di Fedez: 'Politici, perché non date una parte del 2x1000 ai lavoratori dello spettacolo'… -