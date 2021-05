La plastic tax slitta e i vertici dell’alimentare esultano Così la transizione sarà impossibile

(Di martedì 4 maggio 2021) Ci sono uomini che molti di noi non hanno mai sentito nominare, ma che nel loro “piccolo” continuano a condizionare pesantemente le decisioni dei governi. Gente che raramente frequenta i social. Per esempio i presidenti delle associazioni dell’industria alimentare e i loro cugini della GDO (Grande Distribuzione Organizzata). Prendete il modenese Ivano Vacondio, attuale numero uno di Federalimentare: il governo Draghi ha appena deciso di rinviare all’inizio del prossimo anno latax e lui, rappresentante di uno dei pochi settori che in tempi di pandemia hanno aumentato vendite e utili, ha il coraggio di dichiarare che “latax per noi è dannosa e dovrebbe essere abolita del tutto; oggi tiriamo un sospiro di sollievo: in questo momento, una tassa del genere avrebbe colpito ancor più le nostre aziende, già provate”. Secondo Mediobanca, le ...

"Apprezziamo la scelta del Governo di rinviare l'entrata in vigore della; e' una decisione saggia che condividiamo pienamente". Lo afferma Stefano Mantegazza, segretario generale Uila - Uil, in merito al rinvio al 1mo gennaio 2022 dell'entrata in vigore della ...Cos'è laLaè istituita, ricordiamo, dalla Legge di bilancio 2020 (commi 634 - 658). Si tratta di un'imposta che colpisce il consumo di manufatti in plastica con singolo ...Una dote di 14 miliardi per gli aiuti a fondo perduto per imprese e partite Iva, mutuo garantito agli under 36 per l’acquisto della prima casa, proroga della garanzia per i finanziamenti alle Pmi ...La bozza in circolazione del decreto Sostegni bis contiene anche la proroga al 1° gennaio 2022 per la decorrenza della nuova plastic tax ...