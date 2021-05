La nuova versione della tastiera (italiana) con i tasti esagonali (Di martedì 4 maggio 2021) Si aggiorna alla versione 3.0 l’interessante tastiera digitale Typewise che punta su un layout ad alveare dei pulsanti, sull’uso di swipe e su un’intelligenza artificiale proprietaria ancora più efficace per rendere la digitazione veloce e precisa. L’applicazione sviluppata in collaborazione con l’Istituto Federale di Tecnologia Svizzero (Eth) riduce di quattro volte gli errori e aumenta del 33% la velocità in digitazione, identificando la lingua così come le accezioni dialettali e colloquiali. Altro particolare degno di nota è che i dati vengono processati sul dispositivo e non sul cloud a tutto vantaggio della privacy, ma anche dell’uso offline. L’app non richiede peraltro permessi come la posizione geografica, l’accesso alla memoria interna o ai dati così come a microfono o fotocamera. Premiata all’ultima edizione ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) Si aggiorna alla3.0 l’interessantedigitale Typewise che punta su un layout ad alveare dei pulsanti, sull’uso di swipe e su un’intelligenza artificiale proprietaria ancora più efficace per rendere la digitazione veloce e precisa. L’applicazione sviluppata in collaborazione con l’Istituto Federale di Tecnologia Svizzero (Eth) riduce di quattro volte gli errori e aumenta del 33% la velocità in digitazione, identificando la lingua così come le accezioni dialettali e colloquiali. Altro particolare degno di nota è che i dati vengono processati sul dispositivo e non sul cloud a tutto vantaggioprivacy, ma anche dell’uso offline. L’app non richiede peraltro permessi come la posizione geografica, l’accesso alla memoria interna o ai dati così come a microfono o fotocamera. Premiata all’ultima edizione ...

