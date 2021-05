La nota della società lussemburghese che smentisce Italia Viva (e chiude la vicenda) (Di martedì 4 maggio 2021) Mentre Italia Viva continua ad andare a picco nei sondaggi, il partito di Matteo Renzi prosegue nella sua “sindrome da Calimero” annunciando interrogazioni parlamentari dopo la pubblicazione del video di Report che immortalava il senatore – ex Presidente del Consiglio ed ex sindaco di Firenze – durante un incontro con Marco Mancini (del Dis) in un autogrill nei pressi di Fiano Romano. Dopo le continue querele presentate dal leader del partito nei mesi precedenti – a proposito, oggi è la Giornata Mondiale della libertà di stampa -, anche con clamorose gaffe, IV è passata al contrattacco nei confronti della trasmissione di Ranucci. Lo ha fatto tirando in ballo una società lussemburghese che – secondo la nota firmata dal deputato Luciano Nobili con cui è stata annunciata ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Mentrecontinua ad andare a picco nei sondaggi, il partito di Matteo Renzi prosegue nella sua “sindrome da Calimero” annunciando interrogazioni parlamentari dopo la pubblicazione del video di Report che immortalava il senatore – ex Presidente del Consiglio ed ex sindaco di Firenze – durante un incontro con Marco Mancini (del Dis) in un autogrill nei pressi di Fiano Romano. Dopo le continue querele presentate dal leader del partito nei mesi precedenti – a proposito, oggi è la Giornata Mondialelibertà di stampa -, anche con clamorose gaffe, IV è passata al contrattacco nei confrontitrasmissione di Ranucci. Lo ha fatto tirando in ballo unache – secondo lafirmata dal deputato Luciano Nobili con cui è stata annunciata ...

Ultime Notizie dalla rete : nota della Bill e Melinda Gates divorziano e chiedono privacy ...delle coppie d acciaio del jet set internazionale e della filantropia planetaria, tanto da conquistare il titolo di Persone dell Anno per Time nel 2005. Ma come hanno spiegato loro stessi, nella nota ...

G7, Dreosto (Lega): "Occidente faccia fronte comune contro interferenze di Cina e Russia Ne va dell'autonomia e della sicurezza dell'intera Europa e del mondo Occidentale." Lo dichiara in una nota l'europarlamentare della Lega Marco Dreosto, componente titolare della commissione del ...

La nota del Ministero della Giustizia e onorari dei consulenti tecnici Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Fondazione Ravello, ticket Scurati-Vlad: possibile l’intesa Il ticket Antonio Scurati-Alessio Vlad rappresenta l’unica soluzione possibile per sbloccare l’impasse nella quale si trova la Fondazione Ravello. Il primo alla presidenza, il secondo alla direzione a ...

Operazione antidroga: arresti della guardia di Finanza nel Savonese Quaranta finanzieri del Comando Provinciale di Savona stanno eseguendo dall'alba alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere, nei confronti di più persone coinvolte in una vicenda di spaccio di ...

