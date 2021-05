La mossa finale per distruggere i 5S (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo aver chiesto gli arretrati, via mail, Casaleggio ha staccato il blog delle stelle dal M5S. E ha ospitato un intervento di Di Battista. Tutte mosse per indebolire Conte Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo aver chiesto gli arretrati, via mail, Casaleggio ha staccato il blog delle stelle dal M5S. E ha ospitato un intervento di Di Battista. Tutte mosse per indebolire Conte

