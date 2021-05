La morte di Luana scuote le coscienze. A Prato venerdì si sciopera (Di martedì 4 maggio 2021) Sarà perché aveva 23 anni ancora da compiere ed era già mamma di un bambino di cinque. O perché la sua giovanile freschezza l’aveva portata ad una comparsata nel film “Se son rose” di Leonardo Pieraccioni. Oppure perché una recente foto con le colleghe di lavoro e la titolare dell’Orditura Luana di Oste di Montemurlo, tutte sorridenti e quasi abbracciate, a cementare una comunione di intenti non soltanto produttivi ma di vita e di dignità del lavoro, resta di inalterata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 maggio 2021) Sarà perché aveva 23 anni ancora da compiere ed era già mamma di un bambino di cinque. O perché la sua giovanile freschezza l’aveva portata ad una comparsata nel film “Se son rose” di Leonardo Pieraccioni. Oppure perché una recente foto con le colleghe di lavoro e la titolare dell’Ordituradi Oste di Montemurlo, tutte sorridenti e quasi abbracciate, a cementare una comunione di intenti non soltanto produttivi ma di vita e di dignità del lavoro, resta di inalterata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - FrancescoBonif1 : La notizia della morte di Luana, giovane operaia che ha perso la vita intrappolata in un macchinario nella fabbrica… - valeriafedeli : Da sindacalista mi sono occupata di lavoro nel tessile, oggi continuo a occuparmi di #lavoro, donne, diritti e tute… - Doddy055 : RT @aboubakar_soum: Profondo dolore per la morte di Luana D’Orazio. Vicinanza e cordoglio alla sua creatura, ai famigliari e amici per la t… - fainformazione : La procura di Prato ha aperto un'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio ed ha iscritto due persone nel registro de… -