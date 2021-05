La mamma che sapeva dei video hard della figlia minorenne è stata rinviata a giudizio (Di martedì 4 maggio 2021) Una storia veramente brutta, che Le Iene avevano documentato già lo scorso 4 marzo 2020. Una ragazzina di 15 anni frequentava dei siti in cui si potevano fare delle dirette online e, insieme al fidanzato di 17 anni, proponeva delle sue immagini spinte. A volte, non ci si limitava esclusivamente alla diretta sulla piattaforma, ma si assecondavano le richieste di persone che, in cambio di denaro, ricevevano video inediti per uso privato. Questi video, oltre a girare su siti pornografici, a un certo punto sono finiti anche nelle note chat di Telegram dove il revenge porn è all’ordine del giorno. La vicenda oggi assume nuovamente rilevanza perché la madre della ragazzina, che era a conoscenza di questi video e che, anzi, in alcuni casi compariva insieme alla figlia, è stata ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 maggio 2021) Una storia veramente brutta, che Le Iene avevano documentato già lo scorso 4 marzo 2020. Una ragazzina di 15 anni frequentava dei siti in cui si potevano fare delle dirette online e, insieme al fidanzato di 17 anni, proponeva delle sue immagini spinte. A volte, non ci si limitava esclusivamente alla diretta sulla piattaforma, ma si assecondavano le richieste di persone che, in cambio di denaro, ricevevanoinediti per uso privato. Questi, oltre a girare su siti pornografici, a un certo punto sono finiti anche nelle note chat di Telegram dove il revenge porn è all’ordine del giorno. La vicenda oggi assume nuovamente rilevanza perché la madreragazzina, che era a conoscenza di questie che, anzi, in alcuni casi compariva insieme alla, è...

