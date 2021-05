La lotta alla povertà come politica pubblica (Di martedì 4 maggio 2021) Riceviamo e pubblichiamo un estratto del saggio “”, scritto da Anna Giurickovic Dato e Vincenzo Cerulli Irelli. Qui il link per consultare gratuitamente online sulla rivista italiana per le scienze giuridiche, dell’Università La Sapienza. Il problema della povertà è al centro dell’attenzione dei governi e quindi delle politiche pubbliche da alcuni secoli, almeno dal momento in cui con le dottrine dello Stato di benessere emerse nel corso del 700 negli Stati europei, pure ancora organizzati secondo principi assolutistici, cominciarono ad essere impostate politiche di intervento a favore di ceti meno abbienti o emarginati, anche a scopo di tutela dell’ordine pubblico. Queste politiche, ovviamente, si sono fatte più intense nel corso dell’ultimo secolo con l’avvento dei principi democratici. La povertà come fenomeno sociale diviene, ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Riceviamo e pubblichiamo un estratto del saggio “”, scritto da Anna Giurickovic Dato e Vincenzo Cerulli Irelli. Qui il link per consultare gratuitamente online sulla rivista italiana per le scienze giuridiche, dell’Università La Sapienza. Il problema dellaè al centro dell’attenzione dei governi e quindi delle politiche pubbliche da alcuni secoli, almeno dal momento in cui con le dottrine dello Stato di benessere emerse nel corso del 700 negli Stati europei, pure ancora organizzati secondo principi assolutistici, cominciarono ad essere impostate politiche di intervento a favore di ceti meno abbienti o emarginati, anche a scopo di tutela dell’ordine pubblico. Queste politiche, ovviamente, si sono fatte più intense nel corso dell’ultimo secolo con l’avvento dei principi democratici. Lafenomeno sociale diviene, ...

