La Lega Serie A freme per Mourinho: «Coming Soon…» – FOTO

La Lega Serie A ha dato a modo suo il bentornato a José Mourinho in Serie A: il post della Lega – FOTO

La Lega Serie A ha dato a modo suo il bentornato a José Mourinho. Ecco il post della Lega che riabbraccia il tecnico portoghese dopo la fortunata esperienza con l'Inter tra il 2008 e il 2010.

Coming Soon… #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/L623wwSCTS — Lega Serie A (@SerieA) May 4, 2021

L'articolo proviene da Calcio News 24.

