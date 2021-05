La generazione Z si prende pure il Met Gala. Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman, Naomi Osaka presenteranno l’edizione 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) L’attore Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la poetessa Amanda Gorman e la stella del tennis Naomi Osaka presenteranno l’edizione del 2021 del Met Gala che si svolgerà il prossimo 13 settembre al Metropolitan Museum of Art di New York. L’evento sarà diviso in due momenti, il primo, a settembre, dal titolo In America: A Lexicon of Fashion metterà in mostra i designer americani del 21esimo secolo. Per la più tradizionale sfilata di abiti e celebrity bisognerà aspettare il 2 maggio 2022. L’obiettivo del Met Gala è celebrare «un ritrovato senso di libertà: riunirsi, viaggiare e vestirsi completamente a festa», dopo l’edizione del 2020 ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) L’attore, la cantante, la poetessae la stella del tennisdeldel Metche si svolgerà il prossimo 13 settembre al Metropolitan Museum of Art di New York. L’evento sarà diviso in due momenti, il primo, a settembre, dal titolo In America: A Lexicon of Fashion metterà in mostra i designer americani del 21esimo secolo. Per la più tradizionale sfilata di abiti e celebrity bisognerà aspettare il 2 maggio 2022. L’obiettivo del Metè celebrare «un ritrovato senso di libertà: riunirsi, viaggiare e vestirsi completamente a festa», dopodel 2020 ...

