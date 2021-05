La gara Truck in Kansas e le altre notizie della NASCAR

(Di martedì 4 maggio 2021) Bentornati al notiziario settimanaleedition. Ed è proprio dalladei pick up che partiamo per questa puntata, come sempre ricca di spunti. E poi faremo un tuffo nel passato…per poi proiettarci nel futuro! Questo e molto altro in questo articolo, che comincia da qui. Buschy Mcbusch Race 400: Kyle Busch re dei restart Chi ha vinto lain? LaSeries è stata nel segno di Kyle Busch. Il pilota di Las Vegas ha disputato la sua terzadell’anno sul Toyota Tundra di sua proprietà, dominando il sabato pomeriggio sull’ovale da 1.5 miglia. Dopo aver conquistato le due stage a mani basse, le cose si sono complicate, ...

Lordstown Motors schiera il pick-up elettrico Endurance alla gara off-road Score San Felipe 250 in Messico e si ferma dopo 40 miglia: l'autonomia non basta ...Il notiziario settimanale della NASCAR, dal debutto di Harrison Burton nella Cup series, ai test, alla gara Truck. Questo ed altro qui ...