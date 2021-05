La figlia di Valeria Fabrizi: “Ho perso mio padre a 23 anni, mia madre è la mia migliore amica” (Di martedì 4 maggio 2021) Un’intervista bellissima quella di Valeria Fabrizi a Oggi è un altro giorno a cui si è aggiunta anche la figlia, Giorgia Giacobetti. Tante le emozioni ripercorse in un’ora di intervista ma è quando Valeria Fabrizi ha visto sua figlia che non ha più retto e ha fatto scendere le lacrime che aveva più volte trattenuto. “Mamma ha tante facce nel senso che è esuberante, solare, energica ma è anche molto emotiva e lo sono a che io e lo era mio padre, noi ci commuoviamo per tante cose, siamo un disastro”. Ci sono persone che non riescono a piangere, Valeria e Giorgia sono fiere di essere così sensibili. “Ho perso mio padre che avevi 23 anni, sono figlia unica e non ho figli, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 maggio 2021) Un’intervista bellissima quella dia Oggi è un altro giorno a cui si è aggiunta anche la, Giorgia Giacobetti. Tante le emozioni ripercorse in un’ora di intervista ma è quandoha visto suache non ha più retto e ha fatto scendere le lacrime che aveva più volte trattenuto. “Mamma ha tante facce nel senso che è esuberante, solare, energica ma è anche molto emotiva e lo sono a che io e lo era mio, noi ci commuoviamo per tante cose, siamo un disastro”. Ci sonone che non riescono a piangere,e Giorgia sono fiere di essere così sensibili. “Homioche avevi 23, sonounica e non ho figli, ...

