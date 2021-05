La Dinamo al Festival dei giovani

(Di martedì 4 maggio 2021) Mercoledì il club ospite della tappa deldeial Liceo Spano di Sassari, la Sardegna a canestro: è questo il titolo dell'incontro in programma domani, mercoledì 05 maggio, alle 16 ...

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo Festival

Tiscali.it

...del Festivaldeigiovani al Liceo Spano di Sassari, la Sardegna a canestro: è questo il titolo dell'incontro in programma domani, mercoledì 05 maggio, alle 16 nella tappa sassarese del...... 36 anni detto Jack, guardia e ala piccola dellaSassari, della quale è capitano; Marco Spissu , 26 anni playmaker dellaSassari. Alle 17 , la prima giornata disi concluderà ...La Dinamo Sassari, proprio alla vigilia del match di recupero contro l'Happy Casa Brindisi, dell'ultima giornata di lunedì contro Cantù in trasferta e dei playoff scudetto da affrontare, ha deciso di ...La pandemia e mesi di DAD non hanno fermato ragazzi e insegnanti né la loro voglia di comunicare e interagire dialogando con giovani, aziende e personaggi del mondo scientifico, della cultura ...