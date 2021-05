La crepa fascista (Di martedì 4 maggio 2021) La convocazione del Gran Consiglio del Fascismo per il 24 luglio, in realtà nella mente di Mussolini era un gesto poco più che simbolico e formale. Il Duce aveva sempre visto quell’organo come un organismo consultivo, privo di veri e propri motivi decisionali. Addirittura il Gran Consiglio del Fascismo non veniva riunito dal dicembre 1939. Aveva votato per tenere fuori l’Italia dalla guerra, e non era stato consultato riguardo l’entrata nel conflitto. Da quasi quattro anni ormai l’organo più importante regime esisteva praticamente solo su carta. Un emanazione della volontà mussoliniana, che in quei tempi non era neanche stato ritenuto necessario esibire formalente. Però il momento storico era diventato veramente particolare, ed anche un organismo ritenuto privo di funzioni deliberative poteva dare la sponda a quell’azione politica che rappresentasse il giustificativo ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) La convocazione del Gran Consiglio del Fascismo per il 24 luglio, in realtà nella mente di Mussolini era un gesto poco più che simbolico e formale. Il Duce aveva sempre visto quell’organo come un organismo consultivo, privo di veri e propri motivi decisionali. Addirittura il Gran Consiglio del Fascismo non veniva riunito dal dicembre 1939. Aveva votato per tenere fuori l’Italia dalla guerra, e non era stato consultato riguardo l’entrata nel conflitto. Da quasi quattro anni ormai l’organo più importante regime esisteva praticamente solo su carta. Un emanazione della volontà mussoliniana, che in quei tempi non era neanche stato ritenuto necessario esibire formalente. Però il momento storico era diventato veramente particolare, ed anche un organismo ritenuto privo di funzioni deliberative poteva dare la sponda a quell’azione politica che rappresentasse il giustificativo ...

marialetiziama9 : RT @gabrillasarti2: In un paese normale, svelare gli odiatori, farebbe pensare, capire chi è il razzista fascista, in un paese normale ! M… - gabrillasarti2 : In un paese normale, svelare gli odiatori, farebbe pensare, capire chi è il razzista fascista, in un paese normale… -

Ultime Notizie dalla rete : crepa fascista Crepa pelada ... fu musicato da Gorni Kramer, cantato dal Quartetto Cetra e, da motivetto irriverente contro il testone pelato del Duce degli Italiani durante il regime fascista, è assurto a raffigurazione dell'...

Dalla Carta di Viareggio di Arpinati al Processo Telematico Sportivo Tutto torna nella figura del plenipotenziario legislatore dello sport del regime fascista che, non ... L'approvazione del progetto pilota del Processo Telematico Sportivo crepa finalmente il soffitto di ...

La crepa fascista AdHoc News La crepa fascista La convocazione del Gran Consiglio del Fascismo per il 24 luglio, in realtà nella mente di Mussolini era un gesto ...

Mafiosi o latin lover, uniti o divisi? Chi sono gli italiani? Filippi racconta il difficile percorso di formazione dell’identità nazionale TRENTO. Tentativo di “sgombrare il campo” dalle macerie dell’abuso pubblico della storia, di mettere sotto la lente d’ingrandimento uno slogan tanto abusato quanto anacronistico (QUI la presentazione) ...

... fu musicato da Gorni Kramer, cantato dal Quartetto Cetra e, da motivetto irriverente contro il testone pelato del Duce degli Italiani durante il regime, è assurto a raffigurazione dell'...Tutto torna nella figura del plenipotenziario legislatore dello sport del regimeche, non ... L'approvazione del progetto pilota del Processo Telematico Sportivofinalmente il soffitto di ...La convocazione del Gran Consiglio del Fascismo per il 24 luglio, in realtà nella mente di Mussolini era un gesto ...TRENTO. Tentativo di “sgombrare il campo” dalle macerie dell’abuso pubblico della storia, di mettere sotto la lente d’ingrandimento uno slogan tanto abusato quanto anacronistico (QUI la presentazione) ...