La Cina si arma hi-tech. Ecco il report dell’Intelligence Usa (Di martedì 4 maggio 2021) La Cina si arma in ogni dominio militare, puntando sulle nuove tecnologie e incrementando la capacità di proiezione in aree anche molto lontane dai suoi confini. È quanto si legge nel “Worldwide threat assessment” dell’Intelligence militare degli Stati Uniti, presentato dal direttore della Dia Scott Berrier ai membri del Comitato Armed services del Senato. Cinquantasette pagine che certificano il passaggio a “un’era di competizione strategica”, in cui Washington affronta “competitor che stanno sviluppando capacità per sfidare, limitare o superare il vantaggio militare degli Stati Uniti”. In cima alla lista, dopo l’analisi dello scenario da Covid-19, c’è la Cina, che “resta un competitor strategico a lungo termine”. GLI OBIETTIVI DEL DRAGONE L’attenzione è su tre trend: il potenziamento ad ampio spettro del Dragone; lo ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021) Lasiin ogni dominio militare, puntando sulle nuove tecnologie e incrementando la capacità di proiezione in aree anche molto lontane dai suoi confini. È quanto si legge nel “Worldwide threat assessment”militare degli Stati Uniti, presentato dal direttore della Dia Scott Berrier ai membri del Comitato Armed services del Senato. Cinquantasette pagine che certificano il passaggio a “un’era di competizione strategica”, in cui Washington affronta “competitor che stanno sviluppando capacità per sfidare, limitare o superare il vantaggio militare degli Stati Uniti”. In cima alla lista, dopo l’analisi dello scenario da Covid-19, c’è la, che “resta un competitor strategico a lungo termine”. GLI OBIETTIVI DEL DRAGONE L’attenzione è su tre trend: il potenziamento ad ampio spettro del Dragone; lo ...

