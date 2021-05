Kroos | «Il Chelsea non mi toglie il sonno Su Zidane al Real Madrid…»

(Di martedì 4 maggio 2021) Toni, centrocampista delMadrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro ilToni, centrocampista delMadrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il. Le sue dichiarazioni.– «La cosa più determinante sarà la qualità. La motivazione c’è, ma la cosa più importante è la qualità. Sappiamo che non è stata una stagione facile, ma abbiamo superato tanti momenti complessi. Siamo a maggio e vogliamo vincere la Champions. La stanchezza è normale. Dovremo difendere bene e creare qualcosa in più rispetto all’andata. Ne siamo capaci. Conosciamo la qualità delma non mi hanno tolto il». FUTURO– «Penso che sarà il ...

AzzoJacopo : Il Chelsea ha sfondato molte volte sul suo lato, approfittando della pessima organizzazione difensiva del Madrid a… - sportli26181512 : #RealMadrid-#Chelsea 1-1: commento al risultato della partita: Pulisic trascina Tuchel, Benzema salva Zidane. Con K… - lucio_massardo : Determinante nel buon 1 tempo del #Chelsea quel che fa Kante: Kroos è costantemente schermato in uscita e, a volte,… - Freddyascott : - En1gm4_ : Con Messi e Kroos da noi, eravamo in semifinale di Champions al posto del Chelsea -

...diReal Madrid : e pure a centrocampo non vi sarà alcuna sorpresa. Avendoli tutti e tre a disposizione, ecco che a Stamford Bridge non potranno mancare Casemiro, Luka Modric e Toni, ...... ha diramato la lista dei convocati per la sfida di ritorno contro il, in programma ... CENTROCAMPISTI :, Modri, Casemiro, Isco, Valverde, Arribas, Blanco. ATTACCANTI : Hazard, Benzema, ...Stasera e mercoledì il ritorno delle semifinali: oggi il City dovrà difendere il vantaggio conquistato a Parigi. Mercoledì il Real riparte dal pareggio dell'andata ...Probabili formazioni Chelsea Real Madrid: diretta tv. Le mosse degli allenatori alla vigilia della sfida, semifinale di ritorno di Champions league.