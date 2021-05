Juventus, Pasquale Bruno è una furia: “A Cuadrado non gli darei una punizione manco spezzato” (VIDEO) (Di martedì 4 maggio 2021) “La punizione della Juventus c’era? Ma dai, io a Cuadrado non gli darei una punizione neanche spezzato perché ha rotto i co******, è sempre per terra. E li difendete pure, difendete Cuadrado, ma dai. Ma le vedete le partite? Questi stanno sempre per terra a prendere per il cu** milioni di telespettatori. Io pago Sky per vedere sempre questo per terra. Ma vaff****** voi e a Cuadrado”. Questa la furia di Pasquale Bruno, ex calciatore, intervenuto a ‘Tiki Taka’, trasmissione di Mediaset, in merito alle proteste del dirigente dell’Udinese Marino in merito ai comportamenti dei dirigenti bianconeri che, a suo dire, avrebbero condizionato l’arbitro Chiffi. Nello specifico il rigore dell’1-1 sarebbe nato da ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) “Ladellac’era? Ma dai, io anon gliunaneancheperché ha rotto i co******, è sempre per terra. E li difendete pure, difendete, ma dai. Ma le vedete le partite? Questi stanno sempre per terra a prendere per il cu** milioni di telespettatori. Io pago Sky per vedere sempre questo per terra. Ma vaff****** voi e a”. Questa ladi, ex calciatore, intervenuto a ‘Tiki Taka’, trasmissione di Mediaset, in merito alle proteste del dirigente dell’Udinese Marino in merito ai comportamenti dei dirigenti bianconeri che, a suo dire, avrebbero condizionato l’arbitro Chiffi. Nello specifico il rigore dell’1-1 sarebbe nato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pasquale Juve, Pirlo annuncia la rivoluzione. Furia Udinese su Paratici Monta la polemica dopo la partita tra Udinese e Juventus alla Dacia Arena , vinta per 2 - 1 in rimonta dalla squadra di Pirlo . Il dirigente del club friulano Pasquale Marino , si è scagliato contro il ds dei torinesi Fabio Paratici, che all'...

