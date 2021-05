Juventus, nuova ipotesi: l’erede di Pirlo può arrivare dalla Serie A (Di martedì 4 maggio 2021) Juventus – Molti candidati potrebbero sedere sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. E uno di questi è attualmente uno dei più quotati del campionato di Serie A, già cercato in passato Simone Inzaghi è ancora in lizza per diventare il prossimo allenatore della Juventus. Già qualche anno fa la Juventus lo cercò ma il vincolo imposto dal presidente Lotito fu cruciali per la continuazione alla Lazio, ora, il rinnovo con il club romano è in stand by e potrebbe essere tutto rinviato a fine stagione. Juventus, spunta l’idea Inzaghi Un mistero che ancora non ha trovato la parola fine, il rinnovo rinviato a fine stagione e ancora da decidere. Simone Inzaghi, come riportato dal calciomercato.it, ha tutte le caratteristiche per essere il mister perfetto per i bianconeri. Già in ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 maggio 2021)– Molti candidati potrebbero sedere sulla panchina dellanella prossima stagione. E uno di questi è attualmente uno dei più quotati del campionato diA, già cercato in passato Simone Inzaghi è ancora in lizza per diventare il prossimo allenatore della. Già qualche anno fa lalo cercò ma il vincolo imposto dal presidente Lotito fu cruciali per la continuazione alla Lazio, ora, il rinnovo con il club romano è in stand by e potrebbe essere tutto rinviato a fine stagione., spunta l’idea Inzaghi Un mistero che ancora non ha trovato la parola fine, il rinnovo rinviato a fine stagione e ancora da decidere. Simone Inzaghi, come riportato dal calciomercato.it, ha tutte le caratteristiche per essere il mister perfetto per i bianconeri. Già in ...

