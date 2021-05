Juve Stabia da record in trasferta | in Europa seconda solo al Manchester City

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 4 maggio 2021) Laha tenuto un passo dainnel campionato di Serie C girone C 2020-21. Le Vespe hanno ottenuto ben 10 vittorie di fila lontano dal “Menti”, tanto da essere una delle migliori squadre nonin Italia, ma in tutta. Un ruolino di marcia strepitoso inferiorea quello delche si sta giocando la finale di Champions League e che di vittorie consecutive inne ha inanellate 11. Numeri che pongono lacome tra le squadre più pericolose per i playoff di Serie C, per giocarsi una promozione in Serie B. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.