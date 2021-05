Jugaad | parole dal mondo | l’arte di trovare soluzioni geniali

(Di martedì 4 maggio 2021)è un termine proveniente dalla lingua Hindi e indica, letteralmente,di arrangiarsi. Nel nuovo appuntamento della rubricadal, di seguito, una parola riferita alla possibilità diimprovvisate eper risolvere problemi.di arrangiarsi– Photo Credits: internetmanagerblog.comLa parolaè un termine proveniente dall’India, parola utilizzata nell’Hindi colloquiale. Si pronunciah in Hindi mentre, in punjabi e urdu è pronunciato come jugaar, con un suono più duro nella consonante finale, “R.” L’etimologia del termine è controversa: una potenziale origine è “Yog (a)”, che ...

