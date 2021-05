Jovanotti sta per uscire con un nuovo album? “Nuova era”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 4 maggio 2021) La musica dal vivo manca a tutti. Manca a chi ascolta lo stereo a casa; manca a chi la musica la fa. E non potrebbe essere diversamente. Gli artisti di tutto il mondo in effetti fremono per poter tornare in quello che è il loro locus amoenus, dove il lavoro non fa altro che confondersi in maniera sana con il divertimento. Nel frattempo, in questo periodo riflessivo, in molti hanno optato per concentrarsi sullo scriveremusica, proponendola al pubblico in attesa di un vero e proprio ritorno. Alcuni indizi sparsi sui social lasciano pensare che a questa schiera potrebbe unirsi prossimamente anche una delle punte di diamante della musica nostrana, ossia. In effetti ultimamente Lorenzo Cherubini ha mostrato una certa costanza nella scelta degli hashtag da affiancare alle sue pubblicazioni online. Nulla di troppo esplicito, sia chiaro, ma ...