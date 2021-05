José Mourinho torna in Italia | è il nuovo allenatore della Roma

(Di martedì 4 maggio 2021) Colpo a sorpresache riportain. Il portoghese è il. Il tecnico di 58 anni assumerà l’incarico dalla prossima stagione al posto di Paulo Fonseca con cui il club ha annunciato oggi la fine del rapporto. Lo Special One, dopo l’esonero al Tottenham, ha firmato con laun contratto fino al 2024. L’annuncio, arrivato a sorpresa dopo che per giorni il nome più caldo accostato allaera stato quello di Maurizio Sarri, è arrivato sui canali ufficiali del club. “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto anella famiglia dell’AS”, hanno dichiarato il presidente Dan ...

OfficialASRoma : ?? ???????????????????? L'#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squa…

Il clamoroso annuncio sufa volare il titolo della AS Roma in Borsa : +11,74 a 0,295 euro per azione alle 15.19 di martedì. " Siamo lieti ed emozionati di dargli il benvenuto nella famiglia della Roma ", hanno ...Josèsarà il nuovo allenatore della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso con un tweet. "L'AS Roma è lieta di annunciare chesarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021 - 22", con questo comunicato sul proprio profilo Twitter il club giallorosso annuncia l'arrivo del ...