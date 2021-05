José Mourinho nuovo allenatore dell' As Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 maggio 2021) Josèritorna in Serie A: sarà il’Asa partire dalla stagione 2021-22. Lo ha annunciato il club giallorosso in un tweet. L’accordo raggiunto ha validità triennale, fino al 30 giugno 2024. In precedenza la società aveva comunicato che Paulo Fonseca lascerà il suo incarico a fine stagione. ? ??????????L’#ASè lieta di annunciare chesarà ilResponsabile Tecnicoa Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B— AS(@OfficialAS) May 4, 2021