José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma

Leggi su velvetmag

(Di martedì 4 maggio 2021) Solo alcune ore fa l’ASaveva reso nota la decisione di non portare avanti il progetto calcisticoprima squadra con Paulo Fonseca. Poi è arrivata la vera notizia:allenerà la squadra giallorossa a partire dalla prossima stagione, 2021/2022. Un colpaccio messo a segno nel silenzio. Era già partito infatti il toto nome su chi potesse sostituire Fonseca; è stato fatto più volte il nome di Maurizio Sarri, ma a quanto pare senza cognizione di causa. l’operazioneè riuscita: nessuno sospettava che lo Special One potesse tornare ad allenare in serie A. : la notizia che i tifosi giallorossi attendevano da tempo l’Inter di Antonio Conte ha portato a casa il titolo di Campione di Italia, i giochi sono fatti. Almeno per questa stagione. Pare infatti che le altre squadre stiano ...