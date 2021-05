José Mourinho alla Roma, arriva l'annuncio ufficiale (Di martedì 4 maggio 2021) La notizia è stata ufficializzata anche via social: José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione calcistica Ad annunciarlo, a sorpresa, è stata la stessa società giallorossa, attraverso il proprio profilo Instagram: «Il club - si legge - è felice di poter annunciare che un accordo è stato raggiunto con José Mourinho, che diventerà il nostro allenatore a partire dalla stagione 2021-22». L'annuncio è arrivato a poche ore dalla comunicazione dell'addio ufficiale di Paulo Fonseca, che - come si è appreso - lascerà la panchina della Roma al termine della stagione in corso. Lo Special One, ormai ex-allenatore del Tottenham dopo l'esonero dello scorse settimane, tornerà dunque in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 maggio 2021) La notizia è stata ufficializzata anche via social:sarà il nuovo allenatore dellaper la prossima stagione calcistica Ad annunciarlo, a sorpresa, è stata la stessa società giallorossa, attraverso il proprio profilo Instagram: «Il club - si legge - è felice di poter annunciare che un accordo è stato raggiunto con, che diventerà il nostro allenatore a partire dstagione 2021-22». L'to a poche ore dcomunicazione dell'addiodi Paulo Fonseca, che - come si è appreso - lascerà la panchina dellaal termine della stagione in corso. Lo Special One, ormai ex-allenatore del Tottenham dopo l'esonero dello scorse settimane, tornerà dunque in ...

