Javi Martinez saluta | «Orgoglioso di aver giocato nel Bayern Monaco»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 maggio 2021)ha dedicato un messaggio al, che ha già annunciato l’addio dello spagnolo al termine della stagioneha dedicato un messaggio al, che ha già annunciato l’addio dello spagnolo al termine della stagione dopo nove anni. Le sue dichiarazioni. «Sono moltoe felice di far parte della famiglia delda nove anni. Vorrei ringraziare questo magnifico club e soprattutto i nostri tifosi.è stata la mia casa grazie a voi. Non dimenticherò mai questi nove anni. Fin dal primo giorno è stato ‘Mia san mia’ e ho capito quanto sia speciale il. Ho onorato questo club, ho sempre dato tutto e sono molto contento per ...