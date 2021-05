Italia, terribile tragedia: ci sono morti e decine di feriti (Di martedì 4 maggio 2021) na tragica carambola all'altezza di un sottopassaggio, due vite spezzate. Si è aggravato il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Palermo, in viale della Regione Siciliana. Dopo Chiara Ziami, 23 anni, non ce l'ha fatta neanche la sua amica Alessia Bommarito, 22 anni, morta al Trauma center dell'ospedale Villa Sofia a causa dei traumi riportati nello scontro. Gli accertamenti eseguiti dalla polizia municipale avrebbero chiarito almeno in parte la dinamica del violento impatto che ha paralizzato la circonvallazione per ore, scrive il collega Riccardo Campolo di PalermoToday. Nell'incidente, oltre alla Fiat Panda sulla quale viaggiavano le due amiche e che si è capovolta, sono rimasti coinvolti un Yamaha Majesty 400 a bordo del quale c'era un uomo di 49 anni, R.P., soccorso dai sanitari del 118 e portato anche lui al Trauma center in condizioni molto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 maggio 2021) na tragica carambola all'altezza di un sottopassaggio, due vite spezzate. Si è aggravato il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Palermo, in viale della Regione Siciliana. Dopo Chiara Ziami, 23 anni, non ce l'ha fatta neanche la sua amica Alessia Bommarito, 22 anni, morta al Trauma center dell'ospedale Villa Sofia a causa dei traumi riportati nello scontro. Gli accertamenti eseguiti dalla polizia municipale avrebbero chiarito almeno in parte la dinamica del violento impatto che ha paralizzato la circonvallazione per ore, scrive il collega Riccardo Campolo di PalermoToday. Nell'incidente, oltre alla Fiat Panda sulla quale viaggiavano le due amiche e che si è capovolta,rimasti coinvolti un Yamaha Majesty 400 a bordo del quale c'era un uomo di 49 anni, R.P., soccorso dai sanitari del 118 e portato anche lui al Trauma center in condizioni molto ...

