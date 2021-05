Italgas: nuovo CdA Seaside, Tamburini Presidente e Malferrari AD (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Assemblea di Seaside (Gruppo Italgas), riunitasi a seguito del perfezionamento dellafusione per incorporazione di TEG (Toscana Energia Green) in Seaside, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della società per il prossimo triennio. Il nuovo CdA è costituito da: Valter Tamburini, Patrizia Malferrari, Gianfranco Amoroso, Peter Durante, Maria Carmela Macrì. Alla presidenza della società è stato nominato Valter Tamburini, in rappresentanza degli azionisti pubblici di Toscana Energia, che controllava al 100% TEG prima della fusione ed è ora azionista di minoranza di Seaside. Successivamente, il Consiglio ha nominato Patrizia Malferrari Amministratore Delegato. “Questa operazione è l’ideale rappresentazione degli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Assemblea di(Gruppo), riunitasi a seguito del perfezionamento dellafusione per incorporazione di TEG (Toscana Energia Green) in, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della società per il prossimo triennio. IlCdA è costituito da: Valter, Patrizia, Gianfranco Amoroso, Peter Durante, Maria Carmela Macrì. Alla presidenza della società è stato nominato Valter, in rappresentanza degli azionisti pubblici di Toscana Energia, che controllava al 100% TEG prima della fusione ed è ora azionista di minoranza di. Successivamente, il Consiglio ha nominato PatriziaAmministratore Delegato. “Questa operazione è l’ideale rappresentazione degli ...

singaporeIBC : Italgas: nuovo CdA Seaside, Tamburini Presidente e Malferrari AD - emiliapost_ : L’assemblea ha nominato il #cda per il prossimo triennio, che sarà composto anche da Patrizia Malferrari (ad), Gian… - santirocco : RT @Italgas: Le due #ESCo del Gruppo #Italgas, @Seaside_EA e #ToscanaEnergiaGreen, si uniscono per dare vita a un nuovo player nazionale de… - Italgas : Le due #ESCo del Gruppo #Italgas, @Seaside_EA e #ToscanaEnergiaGreen, si uniscono per dare vita a un nuovo player n… -