Isola dei Famosi, Manuela Ferrera ha i glutei rifatti? La verità (Di martedì 4 maggio 2021) Manuela Ferrera ha da poco terminato la sua esperienza a L’Isola dei Famosi e seppur la sua permanenza è stata abbastanza breve l’ormai ex naufraga è finita spesso al centro dei riflettori. Prima per il suo travagliato rapporto con EManuela Tittocchia, con cui nemmeno durante la convivenza sull’Isola è riuscita a risolvere le problematiche del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 maggio 2021)ha da poco terminato la sua esperienza a L’deie seppur la sua permanenza è stata abbastanza breve l’ormai ex naufraga è finita spesso al centro dei riflettori. Prima per il suo travagliato rapporto con ETittocchia, con cui nemmeno durante la convivenza sull’è riuscita a risolvere le problematiche del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotta da #IlaryBlasi. Tre i concorrenti al… - zazoomblog : Isola dei Famosi chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e naufraghi al televoto - #Isola #Famosi #uscito #sera? - tommiizorzi : RT @Annamaria___02: Tommaso Zorzi (26) e la sua carriera: -Riccanza -Dance (X3) -Pechino express -Grande Fratello (vinto) -Opinionista… -